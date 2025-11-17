Мерц заявил, что прежний миропорядок пришел к концу

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что прежний миропорядок пришел к своему концу.

Такое мнение он высказал в Берлине на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

«Мы еще не знаем, как он [миропорядок] будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке - 35 лет, что этот миропорядок сейчас - в эти дни, недели, месяцы, сегодня, в этот день, когда мы тут встречаемся, - пришел к своему концу», - заявил Мерц.

«И если мы хотим формировать новый миропорядок, то это возможно только вместе с нашими европейскими соседями», - добавил он.

Канцлер отметил, что вызовы для правительства Германии «многообразны настолько, насколько они редко когда были, а возможно, - в зависимости от развития - и никогда еще [не были] в послевоенной истории ФРГ».

Среди них Мерц назвал российско-украинский конфликт, отношения с Китаем, торговые разногласия с США.

«Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое - почти все, что мы считали правильным и необходимым в трансатлантических отношениях в последние десятилетия», - сказал он.

Источник: ТАСС