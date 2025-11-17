 Ганимат Захид вызван в Генпрокуратуру | 1news.az | Новости
Общество

Ганимат Захид вызван в Генпрокуратуру

First News Media15:07 - Сегодня
Захидов Ганимат Салим оглы вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщает Report, официальное обращение Генеральной прокуратуры по этому поводу было озвучено на Общественном телевидении.

Сообщается, что Г. Захидов был приглашен на допрос 20 октября 2025 года, однако не явился.

Он должен явиться 24 ноября в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, расположенное по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160.

