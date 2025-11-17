 Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:20 - Сегодня
Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

Сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел были проведены оперативно-технические мероприятия в отношении лиц, которые, давая различные ложные обещания и делая заманчивые предложения в социальных сетях, обманывали граждан и завладевали их денежными средствами.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.

В ходе мероприятий были задержаны Шахин Раджабов, Акшин Бадалов, Илькин Ниязов и Джафар Джафаров - ранее судимые лица, которые размещали фальшивые объявления в социальных сетях и совершали мошенничество, представляясь специалистами по вопросам безопасности интернет-сайтов.

В ходе расследования выяснилось, что А.Бадалов и И.Ниязов размещали в социальных сетях и на различных сайтах объявления о продаже чужих дорогих мобильных номеров, автомобилей и домов по цене, которая была значительно ниже их реальной стоимости, представляя их как свое имущество. Дж.Джафаров же, связываясь с различными учреждениями и объектами общественного питания через систему сообщений WhatsApp, представлялся посредником в покупке брендовых товаров по низким ценам. В результате задержанные мошенническим путем завладевали денежными средствами потерпевших, отправлявших им предоплату.

Задержанный в ходе мероприятий Ш.Раджабов, выезжая в зарубежные страны, оттуда связывался с известными компаниями, работающими в Азербайджане, и представлялся руководителем компании по управлению электронной почтой и официальными сайтами.

Далее он сообщал, что серверы с доменами, принадлежащими предприятиям, и электронные услуги перешли под его контроль и, в случае неуплаты, он полностью прекратит деятельность онлайн-сервисов. Незаконно полученные таким путем средства задержанный обналичивал, переводя их на счета, оформленные на имена различных лиц.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В отношении Ш.Раджабова и А.Бадалова судом избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении остальных - альтернативные меры пресечения.

Мы еще раз призываем граждан быть бдительными при использовании социальных сетей, не поддаваться на объявления, обращения и призывы, в реальности которых они сомневаются, и воздерживаться от онлайн-оплаты незнакомым лицам.

Поделиться:
182

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Мнение

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Точка зрения

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Общество

Госслужба разъяснила, кто действительно был задержан в Геранбое за хулиганство во время приёма в ИВ

В Губе автомобиль насмерть сбил туриста

Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

В Ахмедлы после оползня обнаружены новые повреждения рельефа

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

В Турции погиб известный азербайджанский журналист

При поддержке Баку Медиа Центра в Азербайджане успешно завершены съемки сериала VIVANT - ФОТО

Что стоит за звонками с номеров 9990 и 7770? МВД сделало заявление

Последние новости

В России попросили не пугать детей перспективой стать дворником

Сегодня, 17:00

Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

Сегодня, 16:55

Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ

Сегодня, 16:50

Турция впервые интегрировала встроенную систему наведения в беспилотный истребитель - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Госслужба разъяснила, кто действительно был задержан в Геранбое за хулиганство во время приёма в ИВ

Сегодня, 16:40

В Губе автомобиль насмерть сбил туриста

Сегодня, 16:30

«Такого не может быть» - В Армении исключили продажу «Элсетей» Турции

Сегодня, 16:23

Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Глава ЕК выступила со срочным призывом по Украине

Сегодня, 16:15

МИД Азербайджана: После 44-дневной Отечественной войны 412 человек стали жертвами мин - ФОТО

Сегодня, 16:12

Экс-премьер Бангладеш раскритиковала вынесенный ей смертный приговор

Сегодня, 16:05

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

В Ахмедлы после оползня обнаружены новые повреждения рельефа

Сегодня, 15:57

Музей железных дорог закрывается для посетителей с этой даты

Сегодня, 15:53

Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали

Сегодня, 15:50

В Ереване заместителю госсекретаря США рассказали об армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 15:48

Внук Флоры Керимовой стал главной звездой телепроекта, посвящённого народной артистке – ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Сегодня, 15:43

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США реализацию договоренностей по мирному процессу с Азербайджаном

Сегодня, 15:40

Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств на оборонные закупки

Сегодня, 15:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30