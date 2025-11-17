Киберполиция задержала группу мошенников, обманывавших граждан через соцсети - ВИДЕО

Сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел были проведены оперативно-технические мероприятия в отношении лиц, которые, давая различные ложные обещания и делая заманчивые предложения в социальных сетях, обманывали граждан и завладевали их денежными средствами.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.

В ходе мероприятий были задержаны Шахин Раджабов, Акшин Бадалов, Илькин Ниязов и Джафар Джафаров - ранее судимые лица, которые размещали фальшивые объявления в социальных сетях и совершали мошенничество, представляясь специалистами по вопросам безопасности интернет-сайтов.

В ходе расследования выяснилось, что А.Бадалов и И.Ниязов размещали в социальных сетях и на различных сайтах объявления о продаже чужих дорогих мобильных номеров, автомобилей и домов по цене, которая была значительно ниже их реальной стоимости, представляя их как свое имущество. Дж.Джафаров же, связываясь с различными учреждениями и объектами общественного питания через систему сообщений WhatsApp, представлялся посредником в покупке брендовых товаров по низким ценам. В результате задержанные мошенническим путем завладевали денежными средствами потерпевших, отправлявших им предоплату.

Задержанный в ходе мероприятий Ш.Раджабов, выезжая в зарубежные страны, оттуда связывался с известными компаниями, работающими в Азербайджане, и представлялся руководителем компании по управлению электронной почтой и официальными сайтами.

Далее он сообщал, что серверы с доменами, принадлежащими предприятиям, и электронные услуги перешли под его контроль и, в случае неуплаты, он полностью прекратит деятельность онлайн-сервисов. Незаконно полученные таким путем средства задержанный обналичивал, переводя их на счета, оформленные на имена различных лиц.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В отношении Ш.Раджабова и А.Бадалова судом избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении остальных - альтернативные меры пресечения.

Мы еще раз призываем граждан быть бдительными при использовании социальных сетей, не поддаваться на объявления, обращения и призывы, в реальности которых они сомневаются, и воздерживаться от онлайн-оплаты незнакомым лицам.