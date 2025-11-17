Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева (оба - признаны в РФ иноагентами).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Касьянов и Гуриев проживают за пределами РФ. В минувшем октябре они стали фигурантами дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ РФ.

Дело связано с их участием в признанным нежелательным в РФ «Антивоенном комитете России», целью которого, по версии ФСБ, «является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».

Источник: Интерфакс