Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева (оба - признаны в РФ иноагентами).
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.
Касьянов и Гуриев проживают за пределами РФ. В минувшем октябре они стали фигурантами дела о захвате власти и организации террористического сообщества, которое расследуется ФСБ РФ.
Дело связано с их участием в признанным нежелательным в РФ «Антивоенном комитете России», целью которого, по версии ФСБ, «является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».
Источник: Интерфакс