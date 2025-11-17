Иран - мировой лидер в борьбе с наркотиками: иранский чиновник

Заместитель генерального секретаря Штаба по борьбе с наркотиками Ирана Мохаммад Зареи, заявил, что Исламская Республика, благодаря решительному противодействию наркотрафику, находится в авангарде мировой борьбы с этим злом, передает IRNA.

Выступая в понедельник на церемонии уничтожения 20 тонн наркотических и психотропных веществ полицией Тегерана, Зареи выразил признательность командующему Силами правопорядка Ирана (ФАРАДЖА), бригадному генералу Ахмадрезе Радану.

Зареи подчеркнул, что Исламская Республика Иран гордится тем, что более четырёх десятилетий решительно борется с явлением наркомании и наркотрафика.

"Более четырёх тысяч мучеников (шахидов) и около 12 тысяч раненых пожертвовали своими жизнями в этой благородной борьбе", - заявил Зареи.

Он подчеркнул, что эти жертвы и решительное противодействие позволили Ирану занять «первое место и стоять на передовой мировой борьбы с наркотиками».