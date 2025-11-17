Ильхам Алиев утвердил Меморандум между Азербайджаном и ОАЭ по организованному привлечению рабочей силы к временной работе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения АР и Министерством человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ по сотрудничеству в сфере организованного привлечения рабочей силы к временной работе.

Меморандум был подписан 16 сентября этого года в Шуше.

Глава государства поручил Министерству труда и социальной защиты населения реализацию положений документа, МИД – уведомить правительство ОАЭ о выполнении внутригосударственных процедур для вступления Меморандума в силу.