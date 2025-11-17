​​​​​​​Почему жителей бакинского поселка атаковали мухи? - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры, которые, по утверждению пользователей, могли бы стать сценой для голливудского фильма ужасов.

Как передаёт 1news.az, речь идёт о ролике, снятом в поселке Тюркан Хазарского района. На кадрах видно, как водитель столкнулся с массовым нашествием мух. Машина, вынужденно остановившаяся на дороге, буквально облеплена насекомыми. По словам водителя, мухи залетают в салон через открытые окна, плотно облепляют колёса автомобиля.

Жители поселка выражают обеспокоенность происходящим, отмечая, что насекомые распространились не только в местах сельскохозяйственных работ, но и по всему Тюркану.

Изначально в Исполнительной власти Хазарского района сообщили ARB, что нашествие мух связано с проводимыми в Говсане работами на водоочистных сооружениях.

Однако Служба объединённого водоснабжения крупных городов опровергла эту информацию, подчеркнув, что процесс очистки на комплексе сточных вод в Говсане проводится строго в соответствии с техническими и биологическими нормами.

В Центре гигиены и эпидемиологии Хазарского района сообщили, что увеличение численности мух в Тюркане имеет сезонный характер.

По данным муниципалитета поселка, одной из причин активного размножения насекомых является использование удобрений местными жителями при посадке огородных и бахчевых культур на приусадебных участках.

