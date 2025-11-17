Муртуза Бюльбюль отметил высокий уровень проведения Бакинского Международного Фестиваля Искусств

«Я очень рад, что мы выступили на церемонии закрытия этого прекрасного фестиваля. Это действительно очень яркий фестиваль».

Как передает 1news.az, эти слова сказал известный азербайджанский дирижер Муртуза Бюльбюль, в интервью журналистам на церемонии закрытия Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF), которая состоялась 16 ноября в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии.

По его словам, это прекрасная возможность, и, конечно, это очень важно и для азербайджанских зрителей.

Ведь гости, которые приезжают сюда, демонстрируют своё искусство, привозят и показывают в Баку самые современные тенденции европейской и мировой культуры.

«Это очень важно, и я уверен, что у этого фестиваля будет большое будущее. И я очень рад, что я исполнял произведения моих коллег с моим очень любимым Азербайджанским Государственным Симфоническим Оркестром имени Узеира Гаджибекова. И, конечно, это был очень важный день, очень важный вечер для меня», - подытожил он.