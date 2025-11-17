 Муртуза Бюльбюль отметил высокий уровень проведения Бакинского Международного Фестиваля Искусств | 1news.az | Новости
Муртуза Бюльбюль отметил высокий уровень проведения Бакинского Международного Фестиваля Искусств

Фаига Мамедова09:58 - Сегодня
«Я очень рад, что мы выступили на церемонии закрытия этого прекрасного фестиваля. Это действительно очень яркий фестиваль».

Как передает 1news.az, эти слова сказал известный азербайджанский дирижер Муртуза Бюльбюль, в интервью журналистам на церемонии закрытия Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF), которая состоялась 16 ноября в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии.

По его словам, это прекрасная возможность, и, конечно, это очень важно и для азербайджанских зрителей.

Ведь гости, которые приезжают сюда, демонстрируют своё искусство, привозят и показывают в Баку самые современные тенденции европейской и мировой культуры.

«Это очень важно, и я уверен, что у этого фестиваля будет большое будущее. И я очень рад, что я исполнял произведения моих коллег с моим очень любимым Азербайджанским Государственным Симфоническим Оркестром имени Узеира Гаджибекова. И, конечно, это был очень важный день, очень важный вечер для меня», - подытожил он.

