В Азербайджане участились случаи мошенничества с арендой банковских карт - ВИДЕО

В Азербайджане в последнее время активно распространяется опасная мошенническая схема, суть которой заключается в том, что гражданам предлагают сдавать свои банковские карты в аренду в обмен на якобы гарантированный ежемесячный доход без каких-либо усилий.

Эксперт по кибербезопасности Амрах Мовсумзаде предупреждает, что мошенники ведут активную деятельность в социальных сетях, размещая объявления с привлекательными условиями.

«Злоумышленники используют хорошо продуманную психологическую тактику: обещают лёгкий и стабильный доход, уверяют в полной безопасности операций. Однако впоследствии арендованные карты применяются в преступных схемах - для отмывания денег и проведения незаконных транзакций. Владелец карты, зачастую не осознавая этого, может стать участником преступления и столкнуться с серьёзной юридической ответственностью», - отметил А.Мовсумзаде.

