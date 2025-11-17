Дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина направлено в суд

Материалы уголовного дела в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II направлены в суд, сообщает Генпрокуратура.

Ранее сообщалось, что брата патриарха Геворка Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна арестовали на один месяц на основании жалобы члена прозападной партии «Республика» и кандидата на пост главы общины Вагаршапата Арутюна Мкртчяна. Он обвинил Геворка и Амбарцума Нерсисянов в «хулиганстве и препятствовании агиткампании».

Следствие утверждает, что в ходе агитационной кампании в селе Воскеат 1 ноября (на выборы в Совет старейшин Вагаршапата) они помешали представителю партии «Республика» агитировать, потребовали покинуть село, озвучивая оскорбления в его адрес.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованных в социальных сетях, где он подверг критике высшее духовенство. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предусматривая ключевую роль государства в этом процессе, и заявил о намерении лично возглавить движение по его смещению.

