 Дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина направлено в суд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина направлено в суд

First News Media12:20 - Сегодня
Дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина направлено в суд

Материалы уголовного дела в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II направлены в суд, сообщает Генпрокуратура.

Ранее сообщалось, что брата патриарха Геворка Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна арестовали на один месяц на основании жалобы члена прозападной партии «Республика» и кандидата на пост главы общины Вагаршапата Арутюна Мкртчяна. Он обвинил Геворка и Амбарцума Нерсисянов в «хулиганстве и препятствовании агиткампании».

Следствие утверждает, что в ходе агитационной кампании в селе Воскеат 1 ноября (на выборы в Совет старейшин Вагаршапата) они помешали представителю партии «Республика» агитировать, потребовали покинуть село, озвучивая оскорбления в его адрес.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна, опубликованных в социальных сетях, где он подверг критике высшее духовенство. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предусматривая ключевую роль государства в этом процессе, и заявил о намерении лично возглавить движение по его смещению.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
200

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Общество

Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

Общество

В Карабахском университете откроется новое направление STEAM

Армения

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Дело в отношении брата и племянника католикоса всех армян Гарегина направлено в суд

Пашинян воспринял победу в Вагаршапате как импульс для «освобождения Святого Эчмиадзина»

Партия Пашиняна победила на выборах в совет старейшин в Вагаршапате, в том числе в Эчмиадзине

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Пашинян уточнил сроки строительства «Дороги Трампа»

Пашинян прокомментировал слухи о визите сына Трампа в Ереван

Мирзоян: Мир, установленный между Ереваном и Баку, будет способствовать развитию региона

В Армении дочери вора, мародера и убийцы азербайджанцев Григоряна предъявлено обвинение

Последние новости

Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей

Сегодня, 14:50

Севиндж Фаталиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии приобретает новое содержание

Сегодня, 14:47

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Сегодня, 14:45

Казахское приложение для изучения языков обошло Duolingo

Сегодня, 14:43

При партнерстве Azercell реализован проект «Школа бизнес-ангелов»

Сегодня, 14:40

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения - ФОТО

Сегодня, 14:37

Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 14:33

«Полная дезинформация»: В Анкаре опровергли слухи о пересылке в Турцию преступников из Европы

Сегодня, 14:30

Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»

Сегодня, 14:25

Названы основные причины аварий на дорогах Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Эрдоган собирает заседание Кабинета: в повестке - данные «черного ящика» разбившегося военного самолета

Сегодня, 14:05

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:00

Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели «5-минутного города»

Сегодня, 13:57

Пресечена попытка контрабанды наркотиков дроном из Ирана - ФОТО

Сегодня, 13:55

Суд Бангладеш приговорил экс-премьера к смертной казни

Сегодня, 13:53

Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

Сегодня, 13:50

В Турции задержан 71 подозреваемый в причастности к FETÖ - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

AQTA и жители Балакена совместно уничтожают вредителей - ФОТО

Сегодня, 13:45

Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

Сегодня, 13:43

На Филиппинах оценивают последствия двух мощных тайфунов: почти 300 погибших

Сегодня, 13:38
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30