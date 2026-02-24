Иран и Армения могут провести масштабные военные учения

Учитывая связи между странами в разных сферах, в том числе в оборонной сфере, такие мероприятия (военные учения между Арменией и Ираном, которые прошли в прошлом году – ред.), могут произойти также в будущем и оказаться более масштабными.

Об этом в беседе с журналистами заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

Он напомнил, что в данный момент министр обороны Армении Сурен Папикян с официальным визитом находится в Тегеране, что также свидетельствует о подъеме в отношениях между двумя странами.

Дипломат пояснил, что визит Папикяна был ранее запланирован. «И это еще раз свидетельствует о развитии взаимодействия между нашими странами в разных сферах. В рамках этого визита стороны смогут обменяться мнениями на разные темы и углубить сотрудничество», - добавил посол.

Ширголами отметил, что граница Армении и Ирана всегда была границей мира, и она имеет важное значение для обеих стран, а сотрудничество в военной сфере основано на этих исторических связях, незыблемости границ и сохранении территориальной целостности двух стран.

Источник: news.am