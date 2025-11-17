«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Традиционная центральноазиатская «пятерка» постепенно превращается в стратегическую «шестерку»: Азербайджан и страны Центральной Азии формируют новое общее пространство сотрудничества.

Взаимные связи - долгое время в основном культурно-исторические, сегодня выходят на уровень политического и экономического центра силы, формируя новую архитектуру регионального взаимодействия.

Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии - такое решение принято на состоявшемся в Ташкенте заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии (ЦА).

«Рассмотрев обращение азербайджанской стороны, принять Азербайджанскую Республику в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», - говорится в решении, подписанном президентами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Это исторический момент развития политического диалога - когда многолетние устойчивые связи трансформируются в новый полноценный региональный формат, многостороннюю политическую платформу нового уровня.

Вот как характеризуют этот шаг лидеры центральноазиатских стран в ходе 7-й Консультативной встречи глав государств ЦА.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сегодня поистине исторический день для братских народов: «Мы принимаем принципиальные решения о присоединении Азербайджанской Республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника. Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов. Хочу искренне поблагодарить всех моих уважаемых коллег с принятием этого важного решения и поздравить Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника». Шавкат Мирзиёев отметил, что усиление солидарности и стремление к общему развитию способствуют укреплению международной субъектности и повышению роли Центральной Азии в глобальном масштабе: «Усилилось взаимодействие форматов «Центральная Азия+». Регион выступает с единой позиции на авторитетных международных площадках. Несомненно, с присоединением к нашему формату Азербайджана еще более значимым станет голос нашего региона в мировом сообществе».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Сегодня мы приняли историческое решение о присоединении Азербайджана к нашему формату в качестве полноправного участника». Он выразил уверенность в том, что в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что его страна поддерживает инициативу по присоединению Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного члена: «Расширение нашего формата за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии состоялся. Он показал свою жизнеспособность и стал реальной, единственной в своем роде площадкой, где не только обсуждаются имеющиеся проблемы в нашем регионе, но и активно выдвигаются новые инициативы и предложения». «Сегодня мы становимся свидетелями создания новой транспортной артерии региона», - сказал Садыр Жапаров, добавив, что строительство стратегически важной железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. «В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан», - подчеркнул он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: «Поздравляю уважаемого Ильхама Гейдар оглу Алиева со вступлением Азербайджанской Республики в Консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Отрадно, что наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов. Она сбалансирована и демонстрирует стремление к развитию растущих интересов стран региона».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил главу нашего государства с присоединением Азербайджана к консультативным встречам в качестве полноправного участника.

Как видно, многолетние связи между Азербайджаном и странами Центральной Азии получают еще более глубокое содержание. На этом фоне включение Азербайджана в центральноазиатские механизмы выглядит логичным и естественным этапом развития сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так расценивает стратегический масштаб происходящих изменений: «Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер. Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства».

Выступая на Консультативной встрече, глава государства подчеркнул, что решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии «еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и послужит укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве».

Говоря о взаимодействии Азербайджана со странами Центральной Азии, Ильхам Алиев отметил регулярный характер взаимных визитов на высшем уровне: «За последние три года я 14 раз посещал страны Центральной Азии. За этот же период времени мои коллеги посетили нашу страну 23 раза. Со странами Центральной Азии Азербайджан подписал договоры и декларации о союзничестве и стратегическом партнерстве, о создании совместных инвестиционных фондов. Регулярно проводятся дни культуры, выставки, концерты, что еще больше сближает наши народы, демонстрирует насколько мы близки и как ценим нашу дружбу».

«Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет. Мы успешно взаимодействуем в рамках различных международных организаций, поддерживаем инициативы друг друга и вырабатываем общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера», - заявил азербайджанский лидер.

Подчеркивая реальное содержание солидарности между Азербайджаном и Центральной Азией, Президент Ильхам Алиев особо отметил значение поддержки братских стран в восстановлении освобожденных территорий: «После восстановления территориальной целостности и суверенитета наша страна приступила к масштабным работам по возрождению освобожденных территорий. Мы высоко ценим братскую поддержку, которую страны Центральной Азии оказывают Азербайджану в этом вопросе.

В частности, в городе Физули уже функционируют школа имени Мирзы Улугбека и Центр детского творчества имени Курмангазы, а в Агдаме действует школа имени Манаса. Это подарок от наших узбекских, казахских и кыргызских братьев. В октябре сего года в городе Физули был заложен фундамент мечети, которая станет символом братской поддержки со стороны Туркменистана. Все это останется в благодарной памяти азербайджанского народа как свидетельство нашего братства и солидарности».

Коснувшись геоэкономического измерения сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую роль Азербайджана и стран Центральной Азии как связующего звена между Востоком и Западом, Севером и Югом: «Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках».

Глава государства подчеркнул, что за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов: «Время в пути по коридору значительно сократилось.

Международный порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов».

Президент особо подчеркнул, что расширению транзитных возможностей для международных перевозок будут содействовать достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой: «Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. С пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора».

«Большой потенциал имеется у нашего сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Проект «Цифровой шелковый путь» включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря. Проект строительства электрического кабеля по дну Каспия открывает большие перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки», - заявил глава Азербайджанского государства.

Как видно, укрепление формата сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии отражает современные реалии взаимозависимости, когда политические и экономические процессы на обширном географическом пространстве тесно переплетены. Транспортно-логистические коридоры, энергетические проекты, цифровизация, другие направления сотрудничества делают стратегический диалог Азербайджана с Центральной Азией еще более плотным, глубоким и системным.

Такое сближение вовсе не противоречит южнокавказской идентичности Азербайджана. Напротив, оно усиливает его значение как многовекторного игрока, способного одновременно влиять на процессы в Южном Кавказе и интегрироваться в динамику Центральной Азии.

В результате формируется новая геополитическая конфигурация, в которой Азербайджан выступает связующим звеном между двумя ключевыми регионами, усиливая их политическую и экономическую взаимодополняемость. Азербайджан и страны Центральной Азии постепенно превращаются в единый формат сотрудничества, где исторические, культурные и духовные связи получают реальное политико-экономическое содержание.

Центральная Азия уже выходит за рамки традиционной «пятерки» в геополитическом и геоэкономическом измерении - полноценным участником региональных инициатив и консультативных механизмов стал Азербайджан.

Таким образом, формирование единого азербайджано-центральноазиатского формата - это не просто дипломатический жест, а стратегический выбор, который открывает возможности для более глубокого партнерства, совместного развития и укрепления устойчивости всего региона.