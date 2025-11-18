Состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2025 - ФОТО

Стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Баку Экспо Центре с 17 по 19 ноября при поддержке Министерства науки и образования и организации проекта STEAM Azerbaijan.

В церемонии открытия приняли участие представители государственных учреждений, депутаты парламента, ректоры, директора научно-исследовательских институтов Национальной Академии Наук, представители международных организаций, руководители СМИ, эксперты в области образования, известные общественные деятели и другие гости.

Сначала прозвучал Государственный гимн.

Затем был показан видеоролик, посвящённый 5-летию фестиваля SAF.

Выступая на церемонии открытия, руководитель проекта STEAM Азербайджан Играр Назаров представил статистические показатели деятельности проекта. Было отмечено, что проект STEAM Азербайджан охватывает более 300 тысяч учащихся и более 400 школ. В настоящее время уроки STEAM проводятся в III–IX классах.

По всей стране действует 21 STEAM-центр.

Играр Назаров отметил, что этот фестиваль — не только конкурс, но и международная площадка, предоставляющая возможность молодёжи нашей страны участвовать в глобальном обмене знаниями.

По словам выступившего министра науки и образования Эмина Амруллаева STEAM-образование в Азербайджане за 5 лет получило большое развитие, к этому процессу присоединились тысячи учащихся, а расширение инновационного мышления в системе образования ещё больше повышает значимость фестиваля.

Коснувшись основных компонентов STEAM-образования, Эмин Амруллаев отметил, что по сравнению с первыми годами внедряется более чем в 50 раз больше образовательных ресурсов, методик и системных моделей.

Министр подчеркнул, что STEAM станет основным ведущим контентом азербайджанского образования в 2027–2030 годах.

После выступлений состоялась презентация команд, которые будут соревноваться в финальном этапе фестиваля, и творческая часть.

Напомним, что в рамках фестиваля в 18 номинациях участвуют тысячи школьников, студентов, наставников и экспертов из более чем 20 стран. Конкурсные категории охватывают робототехнику, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, беспилотные и спутниковые технологии, искусство, инновационные проекты и инженерию.

Международный фестиваль STEAM Азербайджан-2025 продлится до 19 ноября.

В финал фестиваля вышли более 1400 участников. 202 из них представляют 19 зарубежных стран.

Всего на фестивале представлены 22 страны, включая Азербайджан.

Отметим, что STEAM – это совместное обучение по 5 основным направлениям. Таким образом, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering), искусства (Art), математики (Math).