 Состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2025 - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2025 - ФОТО

First News Media10:47 - Сегодня
Состоялась церемония открытия Международного фестиваля STEAM Азербайджан 2025 - ФОТО

Стартовал Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Баку Экспо Центре с 17 по 19 ноября при поддержке Министерства науки и образования и организации проекта STEAM Azerbaijan.

В церемонии открытия приняли участие представители государственных учреждений, депутаты парламента, ректоры, директора научно-исследовательских институтов Национальной Академии Наук, представители международных организаций, руководители СМИ, эксперты в области образования, известные общественные деятели и другие гости.

Сначала прозвучал Государственный гимн.

Затем был показан видеоролик, посвящённый 5-летию фестиваля SAF.

Выступая на церемонии открытия, руководитель проекта STEAM Азербайджан Играр Назаров представил статистические показатели деятельности проекта. Было отмечено, что проект STEAM Азербайджан охватывает более 300 тысяч учащихся и более 400 школ. В настоящее время уроки STEAM проводятся в III–IX классах.

По всей стране действует 21 STEAM-центр.

Играр Назаров отметил, что этот фестиваль — не только конкурс, но и международная площадка, предоставляющая возможность молодёжи нашей страны участвовать в глобальном обмене знаниями.

По словам выступившего министра науки и образования Эмина Амруллаева STEAM-образование в Азербайджане за 5 лет получило большое развитие, к этому процессу присоединились тысячи учащихся, а расширение инновационного мышления в системе образования ещё больше повышает значимость фестиваля.

Коснувшись основных компонентов STEAM-образования, Эмин Амруллаев отметил, что по сравнению с первыми годами внедряется более чем в 50 раз больше образовательных ресурсов, методик и системных моделей.

Министр подчеркнул, что STEAM станет основным ведущим контентом азербайджанского образования в 2027–2030 годах.

После выступлений состоялась презентация команд, которые будут соревноваться в финальном этапе фестиваля, и творческая часть.

Напомним, что в рамках фестиваля в 18 номинациях участвуют тысячи школьников, студентов, наставников и экспертов из более чем 20 стран. Конкурсные категории охватывают робототехнику, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, беспилотные и спутниковые технологии, искусство, инновационные проекты и инженерию.

Международный фестиваль STEAM Азербайджан-2025 продлится до 19 ноября.

В финал фестиваля вышли более 1400 участников. 202 из них представляют 19 зарубежных стран.

Всего на фестивале представлены 22 страны, включая Азербайджан.

Отметим, что STEAM – это совместное обучение по 5 основным направлениям. Таким образом, модель обучения на основе STEAM основана на идее комплексного преподавания науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering), искусства (Art), математики (Math).

Поделиться:
284

Актуально

Точка зрения

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу Джебраильского района - ...

Общество

Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым - ...

Мнение

Егяна Гаджиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии становится ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку из квартиры украли сейф с 70 тыс. манатов - ВИДЕО

Стала известна средняя скорость интернета в Азербайджане

Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

После развода с шейхом и преследований Зейнаб Джавадлы вновь просит помощи для себя и дочерей - ВИДЕО

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

Что стоит за звонками с номеров 9990 и 7770? МВД сделало заявление

Фигурант скандала с интимными видео полковник Заур Мирзоев вышел на свободу

Последние новости

Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:37

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора

Сегодня, 13:27

Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли Меджлисе

Сегодня, 13:20

«Miau, miau»: Азербайджанская песня для Junior Eurovision 2025 становится трендом в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

В Баку из квартиры украли сейф с 70 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Стала известна средняя скорость интернета в Азербайджане

Сегодня, 13:08

Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Фархад Мамедов: Подход официального Вашингтона к Азербайджану изменился

Сегодня, 13:02

Уиткофф встретится с Зеленским в Турции

Сегодня, 12:48

Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

Сегодня, 12:43

Фариз Исмаилзаде: Интерес США к Южному Кавказу создаст новые возможности для Азербайджана

Сегодня, 12:40

Şok cümə на Birmarket - ФОТО

Сегодня, 12:33

Отменен аукцион артефактов Холокоста

Сегодня, 12:30

С этой даты будут запущены дополнительные поезда в направлении Баку-Агстафа- Баку

Сегодня, 12:27

Представитель Госдепа США обсудит с грузинскими властями поддержку TRIPP

Сегодня, 12:23

В Баку оштрафован водитель автомобиля стоимостью 850 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать азербайджанцев

Сегодня, 12:18

Егяна Гаджиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии становится фактором нового геополитического порядка

Сегодня, 12:10

Политолог: Улучшение отношений США с Азербайджаном и Арменией укрепляет региональные связи

Сегодня, 12:00

Зеленский направляется в Турцию для подготовки переговоров

Сегодня, 11:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30