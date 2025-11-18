Американский эксперт: США поддерживают расширение формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана

США демонстрируют растущий интерес к Южному Кавказу и Центральной Азии, что отражается в поддержке расширения регионального формата C5+1 до C6+1 с участием Азербайджана, заявил старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Э. Хербст на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

Хербст отметил, что форум проходит всего через две недели после первой в истории встречи США и стран Центральной Азии на президентском уровне в Вашингтоне, где Белый дом обозначил регион как один из новых внешнеполитических приоритетов.

Он подчеркнул, что решение стран Центральной Азии на саммите в Ташкенте расширить формат C5 до C6, включив Азербайджан, отражает растущую роль Баку в региональной архитектуре.

Говоря о политике Вашингтона, Хербст подчеркнул заинтересованность президента Дональда Трампа в укреплении мира в глобальных «горячих точках», включая Южный Кавказ. Он напомнил о встрече 8 августа в Овальном кабинете, где лидеры США, Азербайджана и Армении подписали документ, закрепляющий мир между Баку и Ереваном.

«Коридор [Маршрут Трампа - ред.], названный в честь президента США, подчеркивает его личную заинтересованность в успешном продвижении мирного процесса в регионе», - сказал он.

Хербст также отметил, что запуск первого Американо-азербайджанского форума мозговых центров и формирование структуры C6+1 открывают новую страницу сотрудничества между экспертными сообществами Вашингтона, Баку и стран Центральной Азии.

«Мы будем активно работать с нашими партнерами в Центральной Азии и на Южном Кавказе, чтобы уже следующей осенью провести очередной форум и институционализировать сотрудничество аналитических центров региона», - заявил Хербст.

Источник: Report