Политолог: Улучшение отношений США с Азербайджаном и Арменией укрепляет региональные связи

Укрепление отношений США с Азербайджаном и Арменией способствует развитию регионального взаимодействия.

Об этом заявил старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

По его словам, Совместное заявление лидеров Азербайджана и Армении, подписанное 8 августа в Вашингтоне, создает условия для взаимных уступок и продвижения интересов как Баку, так и Еревана.

«Сегодня администрация Трампа серьезно сосредоточена на Южном Кавказе и Центральной Азии. В Вашингтоне работают над укреплением отношений как с Азербайджаном, так и с Арменией. Это способствует развитию региональных связей, экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности», - отметил Хербст.

Он также подчеркнул важность нормализации отношений между Турцией и Арменией для стабильности всего региона.

Источник: Report