Егяна Гаджиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии становится фактором нового геополитического порядка

Себа Агаева12:10 - Сегодня
Егяна Гаджиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии становится фактором нового геополитического порядка

Инициативная дипломатия, сбалансированная и активная внешняя политика Азербайджана способствуют расширению связей с государствами Центральной Азии как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Об этом в комментарии для 1news.az заявила член правления Совета печати Азербайджана, политолог Егяна Гаджиева, комментируя решение о том, что Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, принятое на состоявшемся в Ташкенте заседании 7-й Консультативной встречи лидеров стран региона.

Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии - такое решение принято на состоявшемся 16 ноября в Ташкенте заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии (ЦА).

«Рассмотрев обращение азербайджанской стороны, принять Азербайджанскую Республику в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», - говорится в решении, подписанном президентами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«На фоне меняющейся геополитической карты глобальной политики в XXI веке единый формат сотрудничества, формируемый Азербайджаном с Центральной Азией, все больше превращается в заметный, влиятельный и стратегический политический центр», - отметила эксперт.

В качестве причин, обусловливающих это, политолог назвала такие факторы, как геостратегическое положение и транспортные коридоры и т.д.

«В целом отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии опираются на древние исторические корни, общие культурно-духовные ценности и цивилизационные связи. В последние годы эти отношения вступили в новый этап развития и постепенно превращаются в ключевую платформу региональной политики. Они уже не ограничиваются географической близостью и экономическими интересами, а трансформируются в многовекторную модель интеграции», - отметила политолог.

По мнению эксперта, географическое положение Азербайджана усиливает его роль как основного транзитного узла, связывающего Центральную Азию с Черным морем, Средиземным морем и Европой, а инициативы Баку по Среднему коридору превращаются в один из главных политических инструментов региональной интеграции.

Формирующаяся в настоящее время модель сотрудничества Центральная Азия - Азербайджан обещает перспективу превращения в единый политический центр благодаря синхронизации транспортных и энергетических коридоров, созданию элементов единого экономического пространства, расширению цифровой интеграции, внедрению совместных программ в сфере образования и науки, углублению военно-политической координации и усилению гуманитарной интеграции, считает Е.Гаджиева.

«Эта модель, наряду со служением национальным интересам Азербайджана и государств региона, способна оказывать влияние на формирование нового геополитического порядка на евразийском пространстве и создавать различные институциональные механизмы, направленные на углубление сотрудничества между странами. Такие структуры выполняют важные функции: координацию межгосударственной политики, выработку единых стандартов, поддержку регионального развития в Центральной Азии, а также предоставление всестороннего аналитического сопровождения. Успешная реализация интеграционных процессов напрямую зависит от взаимного согласия и координации государств-членов.

Здесь стоит отметить, что одним из основных факторов, определяющих эффективность региональных объединений, является синхронизация их экономической и правовой среды.

Эти стандарты придают импульс интеграции, обеспечивая единое функционирование регионального рынка, устраняя торговые барьеры между странами-членами и повышая эффективность экономических связей.

Одной из стратегических целей интеграционных объединений является укрепление сотрудничества путем обеспечения сбалансированного развития регионов.

В этом направлении консультативные форматы играют важную роль в разработке и реализации межрегиональных проектов», - заключила эксперт.

