В Баку оштрафован водитель автомобиля стоимостью 850 тыс. манатов - ВИДЕО

В Баку продолжаются меры по борьбе с вредными выбросами, попадающими в атмосферу от транспортных средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, в ходе совместного рейда, проведенного Управлением Государственной дорожной полиции города Баку и Министерством экологии и природных ресурсов в рамках «Месячника чистого воздуха», был остановлен автомобиль рыночной стоимостью 850 тысяч манатов.

Поскольку количество угарного газа, выбрасываемого в окружающую среду транспортным средством марки Ferrari с государственным регистрационным знаком 10-SY-100, превышало норму, водитель был оштрафован на 50 манатов.

По имеющимся данным, водитель Ferrari Мирягуб Сеидов является сыном Миргафиза Сеидова, чье имя три года назад фигурировало в деле о хищении 600 тысяч манатов. В результате расследования также стало известно, что семья Сеидовых обладает обширной коллекцией автомобилей. Они чаще всего управляют транспортными средствами с буквами «ОО» в регистрационном знаке. В их общий автомобильный гараж входят такие роскошные автомобили, как Ferrari, Lamborghini и Porsche.

Отметим, что нарушивший правила водитель Мирягуб Сеидов уехал с места, чтобы скрыться от съемочной камеры.