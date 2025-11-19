Турция продолжит усилия по укреплению перемирия в Газе - глава МИД

Газа - один из основных пунктов повестки дня внешней политики Турции в 2025 году, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

Выступая в Комиссии по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции с докладом о бюджете МИД на 2026 год, министр сказал: «В 2025 году мы посвятили значительную часть нашей работы обеспечению перемирия в Газе, доставке гуманитарной помощи и прекращению агрессии Израиля. Мы самым решительным образом высказали нашу позицию по вопросу о Палестине на всех платформах, в первую очередь в ООН».

По его словам, «чтобы остановить кровопролитие в Газе, президент Эрдоган инициировал встречу в Нью-Йорке между президентом США Дональдом Трампом и представителями восьми мусульманских стран, включая Турцию». Фидан подчеркнул, что эта встреча стала основой для достижения перемирия 10 октября. По его словам, до настоящего момента перемирие в целом соблюдается, началась доставка гуманитарной помощи в Газу: «Роль, которую Турция сыграла в этом процессе, высоко оценена международным сообществом. Мы также решительно продолжаем наши усилия по укреплению перемирия в Газе с помощью международных механизмов. В этом контексте 3 ноября 2025 года в Стамбуле мы провели встречу по вопросу Газы с участием стран, вовлеченных в процесс, начатый в Нью-Йорке. По итогам консультаций, проведенных в ходе этой встречи, обновленный проект резолюции, разработанный на основе наших совместных предложений, был представлен США в Совет Безопасности ООН и принят сегодня утром. На следующем этапе мы будем внимательно следить за процессом и решительно продолжим нашу работу, направленную на достижение двухгосударственного решения».

Министр заявил, что Турция продолжает поставлять гуманитарную помощь в Египет через порт Эль-Ариш, а также оказывает поддержку Газе, включая лечение больных и раненых в Турции.

Он сообщил, что Турция стала одной из стран, отправивших в Газу больше всего гуманитарной помощи - более 103 тысяч тонн.

Министр заявил, что в качестве председателя Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества Турция будет решительно продолжать свои усилия по обеспечению единой позиции исламского мира по палестинскому вопросу.

Источник: Anadolu