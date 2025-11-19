Хакан Фидан: Турция продолжит усилия по установлению мира в Украине

Турция продолжит усилия по установлению мира в контексте войны в Украине, которая глубоко затрагивает безопасность Европы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Выступая в Комиссии по планированию и бюджету Великого национального собрания с докладом о бюджете МИД на 2026 год, министр сказал: «Оказывая полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, мы стремимся поддерживать отношения как с Россией, так и с Украиной в рамках нашей независимой повестки дня».

«Благодаря нашей сбалансированной политике, приоритетом которой с самого начала войны являются дипломатия, диалог и гуманитарная чувствительность, мы стали единственной страной, которая смогла собрать стороны за столом переговоров», сказал министр, напомнив, что в 2025 году в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной.

Отметив, что эти переговоры, принесшие результаты в гуманитарной сфере, в первую очередь в области обмена пленными, еще раз продемонстрировали решающую роль Турции в решении проблемы, он заявил: «Продолжая наши усилия по прекращению войны, мы с той же серьезностью подходим к подготовке к послевоенному периоду. В ближайшем будущем мы будем решительно продвигать наши эффективные усилия и посредническую роль в обеспечении мира в Украине. Осуществляя эти усилия, мы с той же решимостью защищаем режим Монтрё, который является краеугольным камнем архитектуры безопасности в Черном море».

Источник: Anadolu