Хакан Фидан: Взаимодействие Турции и Ирана важно для поддержания региональной стабильности
Диалог и сотрудничество Турции с Ираном имеют важное значение как для здорового развития двусторонних отношений, так и для поддержания региональной стабильности.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня в парламенте страны.
«Взаимодействие Турции и Ирана является неотъемлемой частью регионального уравнения», - сказал он.
Фидан сообщил, что с учетом этого продолжаются приготовления к 9-му заседанию Совета высокого уровня по двустороннему сотрудничеству. Заседание планируется провести в ближайшее время в Тегеране.
Источник: Anadolu
377