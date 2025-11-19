Хакан Фидан: Взаимодействие Турции и Ирана важно для поддержания региональной стабильности

Диалог и сотрудничество Турции с Ираном имеют важное значение как для здорового развития двусторонних отношений, так и для поддержания региональной стабильности.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня в парламенте страны.

«Взаимодействие Турции и Ирана является неотъемлемой частью регионального уравнения», - сказал он.

Фидан сообщил, что с учетом этого продолжаются приготовления к 9-му заседанию Совета высокого уровня по двустороннему сотрудничеству. Заседание планируется провести в ближайшее время в Тегеране.

Источник: Anadolu