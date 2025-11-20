Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 21 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах полуострова будет наблюдаться слабый туман. Ожидается юго-западный ветер.

Температура воздуха составит: ночью 10-14°, днём 17-21° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность: ночью 80-85%, днём 65-70%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Местами прогнозируется туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха: ночью 5-10°, днём 17-21°; в горных районах ночью 1-6°, днём 12-17° тепла.