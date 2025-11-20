Из Баку в Белен: Азербайджан во главе ключевых миссий COP30

Азербайджан сохраняет активное и влиятельное присутствие в международной климатической дипломатии.

Доверие, завоеванное страной в ходе COP29 в Баку, а также высокая вовлеченность в подготовительный процесс COP30 в Бразилии, позволили возложить на азербайджанскую делегацию ключевые миссии в Белене. Это подчеркивает стратегическую роль Азербайджана как надежного и значимого партнера в реализации Парижского соглашения и укреплении глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Азербайджан не только занимает ведущие позиции в глобальных климатических инициативах, но и берет на себя ключевые функции в координации и продвижении стратегически важных проектов в этой сфере. Подтверждая статус Азербайджана как надежного партнера в реализации целей Парижского соглашения, COP30 возлагает на страну новые миссии, которые напрямую влияют на глобальное климатическое финансирование и укрепление международного сотрудничества.

Новый этап климатического финансирования: цель - $1,3 трлн ежегодно

Одной из центральных инициатив является совместная с Бразилией подготовка и представление «Дорожной карты из Баку в Белен» - документа, способного задать новые ориентиры для реализации глобальной климатической повестки и стимулирования климатических инвестиций на международном уровне. Этот стратегический документ, направленный на увеличение глобального климатического финансирования, получил высокую оценку большинства государств и стал важным шагом в укреплении международного сотрудничества в рамках COP.

«Дорожная карта из Баку в Белен» представляет собой стратегический план, направленный на ежегодное финансирование в объеме до $1,3 трлн к 2035 году для климатической поддержки развивающихся стран. Председательства Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30) считают эту цель достижимой, однако для ее реализации необходимо использовать не только традиционные источники финансирования, но и внедрять новые инновационные механизмы

«Дорожная карта» разработана в рамках Бакинской финансовой цели (Baku Finance Goal), принятой на COP29. Этот документ рассматривается как ключевой шаг к переходу на новый этап глобального климатического финансирования спустя 10 лет после принятия Парижского соглашения.

«Мы должны действовать - и действовать сейчас. Цели на 2030 и 2035 годы дают нам возможность превратить обещания в реальность: защитить планету, создать новые рабочие места и обеспечить устойчивое благополучие», - говорит спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

«Дорожная карта из Баку в Белен» определяет пять ключевых направлений - 5R - которые будут реализованы к 2035 году:

- Увеличение объема грантов, льготных и низкопроцентных финансовых средств;

- Балансирование бюджетного пространства и устойчивости государственного долга;

- Мобилизация частного капитала и снижение стоимости финансирования;

- Укрепление потенциала и координации для расширения портфеля климатических проектов;

- Реформирование систем и структур для обеспечения справедливости в потоках капитала.

Данные направления призваны увеличить общий объем ежегодного климатического финансирования, расширить доступ развивающихся стран к этим ресурсам и усилить результаты в таких областях, как адаптация, потери и ущерб, чистая энергия, природа, продовольственные системы и справедливый переход.

«Это начало нового этапа в сфере климатического финансирования. Для ускорения реализации целей Парижского соглашения необходимо поставить климатические действия в центр реальных экономических и финансовых реформ. Подход 5R способствует глобальному сотрудничеству и приносит реальные результаты», - подчеркивает председатель COP30 Андре Корреа ду Лаго.

Этап ранних действий охватывает 2026-2028 годы и предполагает, согласно председательствам, такие практические шаги, как совершенствование сбора данных, активизацию дебатов о реформах и повышение прозрачности механизмов.

«Дорожная карта показывает, что совместными усилиями можно увеличить объем климатического финансирования до 1,3 трлн долларов США в год к 2035 году и поддержать развивающиеся страны в достижении их климатических целей. Этот новый этап позволит теснее связать официальные процессы с реальной экономикой, расширить масштабы климатических действий и принести пользу миллиардам людей», - считает исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл.

В заключительной части отчета отмечается: «Ресурсы существуют. Наука очевидна. Наш моральный долг неоспорим. Теперь осталась лишь воля - превратить это десятилетие в эпоху, когда обещания становятся действиями и человечество демонстрирует ответственность, которой оно достойно».

Азербайджан как ведущий дипломат в глобальных климатических переговорах

Помимо реализации стратегических инициатив по климатическому финансированию, Азербайджан в ходе COP30 берет на себя важные дипломатические функции. По просьбе бразильской стороны, на страну возложена миссия по проведению переговоров и согласованию документов, касающихся двух ключевых решений, которые ожидаются к принятию по итогу конференции. Эти задачи подчеркивают доверие международного сообщества к Азербайджану как к надежному и компетентному партнеру в решении сложных вопросов глобальной климатической повестки

Согласование документа по Глобальной оценке Парижского соглашения (Global Stocktake – GST)

В частности, председатель COP30 Андре Корреа ду Лаго предоставил Азербайджану и Норвегии мандат руководить процессом согласования документа Глобальной оценки Парижского соглашения (Global Stocktake - GST) от имени председательства и вести переговоры между государствами. Указанный документ считается одним из наиболее значимых потенциальных результатов COP30, его согласование определяет дальнейший курс реализации целей Парижского соглашения.

От азербайджанской стороны процессом руководит замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев, от норвежской - министр по вопросам климата и окружающей среды Андреас Бьелланд Эриксен.

Успешное завершение переговоров по GST способно стать важным ориентиром для глобального климатического планирования на предстоящее десятилетие, и передача Азербайджану такой ответственной роли еще раз подтверждает растущий авторитет нашей страны в международных климатических процессах.

Решение о выборе страны-хозяйки COP31

Председатель COP30 также уполномочил заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и специального посла МИД Бразилии Маурисио Лирио вести от имени председательства переговоры высокого уровня по определению страны-хозяйки COP31.

Стоит отметить, что право на проведение COP31 в 2026 году, по правилам ротации, принадлежит группе стран Западной Европы и других государств, в которую входят Австралия, Турция и ряд европейских членов.

За право проведения следующей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата соперничают Австралия и Турция. В настоящий момент уполномоченные представители активно посредничают между претендентами, стремясь найти взаимоприемлемое решение. По сообщению BBC, участники COP30 уже приблизились к консенсусу относительно места проведения следующего заседания. После сложных консультаций и обмена политическими сигналами сформировался компромисс, устраивающий региональную группу ООН. Так, Австралия отозвала свою заявку и согласилась поддержать Турцию. При этом Канберра выдвинула встречное условие - ведущую роль в переговорах после завершения COP30 должен получить министр по климату Австралии Крис Боуэн. Турция, предложившая провести COP31 в Анталье, подчеркнула свои основания для проведения встречи и напомнила, что в 2021 году добровольно воздержалась от организации саммита, позволив Великобритании провести COP26 в Глазго.

Теперь предложенный компромисс должен быть официально ратифицирован более чем 190 государствами-участниками, присутствующими на COP30, пишет издание.

От COP29 к COP30: решения, меняющие климатическую повестку

Как видно, завершив свое председательство на высоком уровне, Азербайджан заложил на COP29 прочный фундамент для перехода от политических договоренностей к реальным климатическим действиям. Под девизом «Солидарность во имя зеленого мира» Баку сумел мобилизовать международное сообщество и обеспечить принятие решений, ожидаемых многими странами, особенно развивающимися государствами.

Предпринятые в Баку шаги по праву можно назвать поворотным моментом в глобальной борьбе с изменением климата. Их совокупность демонстрирует, что COP29 полностью выполнил поставленные задачи и создал позитивный прецедент для будущих климатических конференций.

Что касается COP30 в Белене, то он может войти в историю как этап практической реализации Бакинских соглашений - времени, когда принципы, сформированные на COP29, переходят в конкретные действия ради зеленого и устойчивого будущего.