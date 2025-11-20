Археологи России и Азербайджана возобновили раскопки в пещере Азых в Карабахе

Российские археологи вместе с коллегами из Азербайджана возобновили раскопки в считавшейся самой древней на территории СССР пещере Азых в Карабахе.

Ученые проведут новую датировку пещеры, которая позволит получить более полные данные о распространении человека, покинувшего Африку более 2 млн лет назад, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии сибирского отделения Российской Академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Азыхская пещера — комплекс из шести пещер в Азербайджане, известный как место обитания доисторических людей. Считается крупнейшей карстовой пещерой в Азербайджане и одним из древнейших мест обитания человека на Кавказе.

«Я бы хотел отметить очень интересные работы, которые у нас проходили на территории Карабаха. Там на протяжении долгого времени археологические работы не велись. Вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы возобновили в пещере Азых. В советское время на огромной территории СССР это был самый древний археологический объект», — сказал он.

Шуньков подчеркнул, что за это время прошло 40 лет и необходимо обследовать этот объект новыми методами для датировки. «Его окружает сейчас много новых объектов раннего палеолита большой древности, которые были также открыты и в приморском Дагестане», — уточнил ученый.

Археологи провели работы по изучению стратиграфии археологического памятника и отобрали образцы для датирования. Анализ будет проводиться по частицам кварца и полевого шпата. Ранее он был датирован возрастом около 800 тыс. лет назад. По словам ученого, это позволит получить более точные данные о распространении древнего человека за пределами Африки, которую он покинул более 2 млн лет назад.

«Создана современная лаборатория в московском университете и в институте географии. Они активно занимаются отбором образцов для датировки древнейших культурных слоев на известных археологических объектах», — пояснил Шуньков.