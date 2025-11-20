В Гёйчае столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие

В Гёйчайском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в селе Поту.

В результате столкновения движущегося грузового автомобиля с легковым четверо пострадавших обратились в Гёйчайскую центральную районную больницу.

Троим из них после оказания первичной медицинской помощи было назначено амбулаторное лечение, и они отпущены домой. Один человек продолжает лечение в больнице.

По факту ведётся расследование.