В Гёйчае столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие
В Гёйчайском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано в селе Поту.
В результате столкновения движущегося грузового автомобиля с легковым четверо пострадавших обратились в Гёйчайскую центральную районную больницу.
Троим из них после оказания первичной медицинской помощи было назначено амбулаторное лечение, и они отпущены домой. Один человек продолжает лечение в больнице.
По факту ведётся расследование.
390