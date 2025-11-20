Тегеран отреагировал на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Иран в ответ на резолюцию МАГАТЭ запустит новый центр по обогащению урана, следует из заявления МИД и Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ).

«Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению в безопасном месте и замене центрифуг первого поколения <…> в Фордо на современные центрифуги шестого поколения», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Оба ведомства осудили действия США и «евротройки» при принятии антииранской резолюции МАГАТЭ и добавили, что Тегеран прорабатывает ответные меры.

Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял ранее резолюцию, требующую от Ирана «немедленно» проинформировать надзорный орган о своих запасах обогащенного урана и статусе подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, присутствовавших на закрытом заседании.

Резолюция направлена ​​на обновление и уточнение мандата МАГАТЭ по предоставлению информации об аспектах ядерной программы Ирана, но в резолюции также говорится, что Иран должен оперативно предоставить МАГАТЭ ответы и доступ к ядерным объектам. По завершении 12-дневной войны, развязанной Израилем в июне, Соединенные Штаты нанесли удары по трем крупным иранским ядерным объектам, заявив, что удары уничтожили ядерную программу Ирана.