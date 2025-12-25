 Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране | 1news.az | Новости
Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране

First News Media17:35 - Сегодня
Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране

Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана Экрамоддин Сари застрелен в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr.

"Экрамоддин Сари, сотрудник службы безопасности бывшего афганского правительства, был убит в результате вооруженного нападения в Тегеране. Полиция Ирана подтвердила факт его убийства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сари был застрелен в среду после окончания своего рабочего дня на улице Валиаср в центральной части Тегерана. Как пишет агентство, нападавшие выстрелили ему в голову. Сари скончался уже после того, как его доставили в больницу.

Агентство Mehr сообщает, что иранская полиция начала расследование инцидента, установка личностей нападавших еще продолжается.

