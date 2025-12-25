Захарова о расследовании крушения самолета AZAL: Надеемся, сообща закроем все остающиеся вопросы

Россия рассчитывает, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит расследование крушения азербайджанского самолета AZAL и все вопросы, связанные с этой трагедией, сообща будут закрыты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений", - подчеркнула дипломат.

Источник: ТАСС