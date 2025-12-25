Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил посла Азербайджана - ФОТО

Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов награжден Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Oб этом сообщило посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане.

В соответствии с Указом Президента Туркменистана номер 613 от 24 декабря 2025 года, Г. Гезалову были вручены юбилейная медаль «30 лет нейтралитета Туркменистана» и памятный серебряный знак отличия «30 лет постоянного нейтралитета Туркменистана».

На конференции «Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана», состоявшейся сегодня в Ашхабаде, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов вручил медаль и знак Г. Гезалову.