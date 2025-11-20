Стало известно, кто частично возместил ущерб пострадавшей стороне в деле Раксаны Исмаиловой – ФОТО

19 ноября Сабунчинский районный суд рассмотрел ходатайство и принял решение заменить меру пресечения арестованной в августе текущего года певице Раксане Исмаилова на домашний арест.

Напомним, что в ходе расследования, которое продолжается, было установлено, что Р.Исмаилова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов).

Отметим, что решение об изменении меры пресечения было принято на основании частичной выплаты причиненного ущерба и достигнутого взаимного соглашения между пострадавшими и обвиняемой певицей.

Стало известно, кто частично возместил пострадавшей стороне причиненный ущерб – сумму в размере 100 000 манатов выплатила дочь Р.Исмаиловой певица Айсун Исмаилова - об этом в эфире программы «Tarixin bir günü» заявил телеведущий Тарих Алиев (Толик).

На фото Раксана Исмаилова с дочерью Айсун



