Пострадавший о решении отпустить Раксану Исмаилову под домашний арест: «Она присвоила 520 тысяч долларов» - ВИДЕО

Арестованная в августе текущего года певица Раксана Исмаилова была отпущена под домашний арест 19 ноября.

Сабунчинский районный суд рассмотрел соответствующее ходатайство и принял решение заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест – данное решение было принято на основании частичной выплаты причиненного ущерба и достигнутого взаимного соглашения между пострадавшими и обвиняемой певицей.

Напомним, что в ходе расследования, которое продолжается, было установлено, что Р.Исмаилова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов).

Один из пострадавших по данному делу - Гюндуз Мамедов в комментарии Baku TV заявил следующее: «Раксана Исмаилова мошенническим образом присвоила 520 тыс. долларов. Она позвонила нам, сказала, что находится в тяжелом положении, что дома у нее маленькие дети. Мы приняли это во внимание, но заявление забирать не стали, а достигли соглашения – она была отпущена под домашний арест. Посмотрим, что будет дальше, наверное, она вернет нам деньги».