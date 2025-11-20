Смертельное ДТП в Гёйгёле, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, есть погибшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Гёйгёльского района, от полученных травм на месте происшествия скончались Хикмет Велизаде, 2007 года рождения, и водитель Абди Ахлиман Рамиз оглу, 1990 года рождения, также имеются пострадавшие.

На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи и сотрудники Государственной дорожной полиции.

По факту ведётся расследование.