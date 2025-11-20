В Шамкире изъяли более 200 бутылок поддельной водки - ФОТО

В магазине города Шамкир обнаружено 203 бутылки контрафактной водки общим объемом 127,6 литра.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Уточняется, что в магазине было обнаружено и изъято из продажи 203 единицы контрафактной водки под товарными знаками "Belaya", "Organic Ultra", "Organic Brand", "Organic Free", "Organic Ekskluziv", "Oscar", "Sobranie", "Ağsu", "İCE", "Organic", "Moskovskiy". Установлено отсутствие сопроводительных документов на продукцию, а также неверное указание информации на этикетках.

По данному факту в отношении предпринимателя был составлен административный протокол, отобраны образцы для проведения лабораторных исследований, а также принято ограничительное решение о приостановке продажи фальсифицированной продукции. Материалы по факту планируется направить в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.