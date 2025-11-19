Певица Раксана Исмаилова отпущена под домашний арест - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Находящаяся под арестом певица Раксана Исмаилова отпущена под домашний арест.

Как сообщает AПA, сегодня Сабунчинский районный суд рассмотрел соответствующее ходатайство.

Суд принял решение заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест.

Отмечается, что мера пресечения в виде ареста была заменена на домашний арест на основании частичной выплаты причиненного ущерба и достигнутого взаимного соглашения между пострадавшими и обвиняемой Р. Исмаиловой.

Полиция продолжает следственные действия по делу.

17:47

Как сообщает 1news.az, об на своей странице в социальных сетях написал продюсер и телеведущий Тарих Алиев.

