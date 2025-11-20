Кино на неделю: Новый «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

«Злая: Часть 2»

Жанр - мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный (США)

Режиссер - Джон М. Чу

В главных ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж

Рейтинги: IMDb – 7,3/10, Tomatometer – 70%, Popcornmeter – 4,7/5

Сюжет: Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности при правлении Волшебника. По мере роста известности Глинды и её подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.

«Бегущий человек»

Жанр - фантастика, боевик (Великобритания, США)

Режиссер - Эдгар Райт

В главных ролях: Глен Пауэлл, Алисса Бенн, Сиенна Бенн, Дэвид Зайас, Грег Таунли, Карл Глусман, Джои Анса

Рейтинги: IMDb – 6,7/10, Tomatometer – 66%, Popcornmeter – 4/5, Кинопоиск – 6,4/10

Сюжет: Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.

«Сентиментальная ценность»

Жанр – драма, комедия (Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания)

Режиссер - Йоаким Триер

В главных ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен, Лена Эндре, Кори Майкл Смит

Рейтинги: IMDb – 6,7/10, Tomatometer – 96%, Popcornmeter – 4,3/5, Кинопоиск – 8,2/10

Сюжет: После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям Норе и Агнес - не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съёмочной площадкой, а вместе с этим - шансом принять и услышать друг друга.

«Яга на нашу голову»

Жанр - фэнтези, комедия, семейный (Россия)

Режиссер - Александр Войтинский

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин. Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова

Рейтинги: Кинопоикс – 7,0/10, IMDb – 5,2/10

Сюжет: Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница - странная и ворчливая, но невероятно обаятельная - он быстро понимает, что она не такая, как все. Она - «няня под прикрытием», а на самом деле - Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга - научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.