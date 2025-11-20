 Кино на неделю: Новый «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Новый «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:55 - 20 / 11 / 2025
Кино на неделю: Новый «Бегущий человек» с Гленом Пауэллом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Злая: Часть 2»

Жанр - мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный (США)

Режиссер - Джон М. Чу

В главных ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж

Рейтинги: IMDb – 7,3/10, Tomatometer – 70%, Popcornmeter – 4,7/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Эльфаба теперь известна как Злая Ведьма Запада и находится в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает борьбу за права животных, чьи голоса подавлены, и пытается обнародовать правду о Волшебнике. Волшебница Глинда становится публичным символом добра, живёт во дворце Изумрудного города и пользуется преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл, она выступает перед жителями Оз, заверяя их в стабильности при правлении Волшебника. По мере роста известности Глинды и её подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает беспокоить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безуспешными, что лишь углубляет их конфликт.

«Бегущий человек»

Жанр - фантастика, боевик (Великобритания, США)

Режиссер - Эдгар Райт

В главных ролях: Глен Пауэлл, Алисса Бенн, Сиенна Бенн, Дэвид Зайас, Грег Таунли, Карл Глусман, Джои Анса

Рейтинги: IMDb – 6,7/10, Tomatometer – 66%, Popcornmeter – 4/5, Кинопоиск – 6,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Ближайшее будущее. Отчаявшийся отец Бен Ричардс решает принять участие в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», надеясь выиграть деньги для лечения тяжелобольной дочери. Чтобы победить, участники должны выжить, пока в течение 30 дней на них охотится группа убийц.

«Сентиментальная ценность»

Жанр – драма, комедия (Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания)

Режиссер - Йоаким Триер

В главных ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен, Лена Эндре, Кори Майкл Смит

Рейтинги: IMDb – 6,7/10, Tomatometer – 96%, Popcornmeter – 4,3/5, Кинопоиск – 8,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям Норе и Агнес - не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съёмочной площадкой, а вместе с этим - шансом принять и услышать друг друга.

«Яга на нашу голову»

Жанр - фэнтези, комедия, семейный (Россия)

Режиссер - Александр Войтинский

В главных ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин. Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова

Рейтинги: Кинопоикс – 7,0/10, IMDb – 5,2/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница - странная и ворчливая, но невероятно обаятельная - он быстро понимает, что она не такая, как все. Она - «няня под прикрытием», а на самом деле - Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга - научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.

Поделиться:
413

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Lifestyle

«İsti nəfəsin»: Джамиля Гашимова презентовала первый проект после победы в Səs Azərbaycan - ВИДЕО

Изменена система голосования на конкурсе «Евровидение» - ПОДРОБНОСТИ

Звезда Marvel Чедвик Боузман посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде - ФОТО - ВИДЕО

EMIN выпустил альбом, песни для которого на его 45-летие подарили коллеги и друзья - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Отравление в турецком отеле: после матери и двух детей скончался и отец

Том Круз получил свой первый «Оскар» за почти 45-летнюю карьеру в кино - ВИДЕО

Абсолютный хит Тунзали Агаевой прозвучал на узбекском шоу талантов - ВИДЕО

Пострадавший о решении отпустить Раксану Исмаилову под домашний арест: «Она присвоила 520 тысяч долларов» - ВИДЕО

Последние новости

Caspian International Hospital заявляет о клевете и неправомерных обвинениях со стороны Айтен Сафаровой – ФОТО

Сегодня, 17:11

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Сегодня, 17:00

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30