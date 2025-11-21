Что скрывалось на дне отступающего Каспия в Лянкяране? - ФОТО

На территории села Кенармеше Лянкяранского района в результате отступления Каспийского моря обнажились остатки древнего леса, годами находившегося под водой.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, выяснилось, что выступы, которые казались скалами в море, на самом деле являются гигантскими корнями деревьев. По словам местных жителей, когда-то на этой территории существовали обширные дубовые леса, отсюда и произошло название села Кенармеше (что в переводе означает «Крайний лес» или «Лес у края»).

Диаметр обнажившихся остатков корней достигает 3–4 метров. Специалисты отмечают, что этим деревьям сотни лет, и, несмотря на длительное пребывание в солёной воде Каспия, они полностью не сгнили.

С отступлением воды на нескольких участках также были обнаружены стволы крупных срубленных деревьев. Факты показывают, что по мере отступления Каспийского моря с территории, которую оно столетиями занимало, вновь проявляются следы некогда существовавшей лесной полосы.