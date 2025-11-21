 Что скрывалось на дне отступающего Каспия в Лянкяране? - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Что скрывалось на дне отступающего Каспия в Лянкяране? - ФОТО

Фаига Мамедова13:05 - Сегодня
Что скрывалось на дне отступающего Каспия в Лянкяране? - ФОТО

На территории села Кенармеше Лянкяранского района в результате отступления Каспийского моря обнажились остатки древнего леса, годами находившегося под водой.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, выяснилось, что выступы, которые казались скалами в море, на самом деле являются гигантскими корнями деревьев. По словам местных жителей, когда-то на этой территории существовали обширные дубовые леса, отсюда и произошло название села Кенармеше (что в переводе означает «Крайний лес» или «Лес у края»).

Диаметр обнажившихся остатков корней достигает 3–4 метров. Специалисты отмечают, что этим деревьям сотни лет, и, несмотря на длительное пребывание в солёной воде Каспия, они полностью не сгнили.

С отступлением воды на нескольких участках также были обнаружены стволы крупных срубленных деревьев. Факты показывают, что по мере отступления Каспийского моря с территории, которую оно столетиями занимало, вновь проявляются следы некогда существовавшей лесной полосы.

Поделиться:
324

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Общество

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Обнародована причина смерти дочери Яшара Нури - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Состоялись похороны Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО

Вынесен приговор 64-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении ребенка

Последние новости

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17

Основная цель создающегося Центра медиасовершенства - борьба с дезинформацией - Ахмед Исмаилов

Сегодня, 15:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30