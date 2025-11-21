ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

ОБСЕ завершает закрытие Минского процесса и связанных с ним структур.

Об этом сообщили в ОБСЕ в ответ на запрос AПA.

«На основании решения № 1/25, принятого Советом министров 1 сентября 2025 года, ОБСЕ осуществляет шаги по закрытию Минского процесса и связанных с ним структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие завершится к 1 декабря 2025 года: «После этой даты все действия, проводимые в рамках мандата Минского процесса и связанных с ним структур, официально прекратятся».

Ожидается, что ОБСЕ сделает заявление 1 декабря, официально объявит о закрытии.