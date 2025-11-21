Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

В соответствии с планом деятельности на текущий год, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в нашей стране, был организован визит в Национальную академию авиации.

Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

В визите принимали участие 17 представителей аппаратов военных атташе 14 государств.

Сначала гостям была представлена подробная информация об истории создания, этапах развития, структуре и деятельности Национальной академии авиации.

Отмечалось, что Национальная академия авиации, начавшая свою деятельность с конца прошлого века, играет важную роль в обеспечении гражданской авиации Азербайджана квалифицированными кадрами. В настоящее время в бакалавриате и магистратуре академии обучаются более 3000 студентов.

Гостям была предоставлена информация об участии в учебном процессе опытных профессионалов авиационной отрасли — пилотов, диспетчеров, инженеров и узкопрофильных специалистов. Было рассказано о научных исследованиях, а также о творческой деятельности инженеров и студентов Академии.

Затем были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.

В рамках визита гости понаблюдали за работой симуляторов в Учебном центре Академии, полностью имитирующих полёты. Военные атташе также посетили территорию учебного заведения, Научно-производственное объединение, Музей истории авиации, библиотеку, лаборатории, спортивный комплекс и учебные аудитории, где ознакомились с процессом обучения студентов.

В заключение было сделано совместное фото на память.