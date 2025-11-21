Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам», подписанного 26 октября 2025 года в городе Ханой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

После вступления в силу Соглашения Служба государственной безопасности АР должна обеспечить выполнение его положений.

Службе государственной безопасности АР поручено направить противоположной стороне уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.