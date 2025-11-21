Саяд Салахлы: «Врач, отказавшийся от назначения, не должен получать диплом» - ВИДЕО

«Мне кажется, что министр здравоохранения Теймур Мусаев ведёт себя мягко в вопросе распределения выпускников.

Что бы ни случилось, врач, получивший назначение, должен явиться к месту назначения. В противном случае им не следует выдавать диплом».

Как передает 1news.az со ссылкой на baku.ws, об этом заявил депутат Саяд Салахлы на вчерашнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проектов законов «О бюджете Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год».

Он отметил, что в Медицинском университете хорошо поставлено преподавание: «Потому что наших врачей с удовольствием принимают Восточная и Западная Европа, Турция и другие страны. Значит, они подготовлены. Эй, сынок, куда ты уезжаешь, бросая меня? Куда ты уезжаешь, не отработав мой долг? Нужно агитировать таким образом, прямо, официально говорить, что Родина тебе не даёт благословения (т.е. не даёт одобрения). Кроме того, в 1980 году в селе Араналлы Имишлинского района была построена больница, которая вот уже 45 лет остаётся незадействованной. Зачем её строили, почему не использовали? Теймур муаллим, поинтересуйтесь этим вопросом».

Депутат Саяд Салахлы также выразил протест по поводу длинных вкладышей-инструкций к лекарствам и большого количества текста в них: «Избиратели дают ему вкладыши от лекарств и говорят, что они слишком длинные. Что, газету выпускаете? Разве может быть столько пояснений? Мы все знаем, что, покупая лекарство в аптеке, говорим фармацевту, чтобы он написал, сколько раз его принимать. Посмотрите, что пишут о лекарствах, неужели этот больной будет это читать? У него и так нервы расшатаны, и большинство из них - пожилые люди».