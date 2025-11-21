Распущен Lukoil International GmbH

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) приняла решение о роспуске наблюдательного совета структуры Lukoil International GmbH, сообщает Bloomberg.

В его состав входили генеральный директор компании Сергей Кочкуров, а также топ-менеджеры Евгений Хавкин и Геннадий Федотов.

Руководство международными подразделениями теперь сосредоточено в руках управляющего директора Александра Матыцына.

Решение было принято 28 октября и опубликовано 21 ноября в австрийском реестре юридических лиц, пишет издание.