В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности - ФОТО

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась торжественная церемония закрытия VI Игр исламской солидарности.

Как сообщает İdman.Biz, знаменосцами Азербайджана на мероприятии выступили борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и саблистка Сабина Керимова.

Напомним, что в соревнованиях приняли участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые разыграли медали в 23 видах спорта.

Азербайджан выступил на Играх исламской солидарности в составе 174 спортсменов, представлявших страну в 20 видах спорта. Наши атлеты завершили турнир с 59 медалями - 9 золотыми, 19 серебряными и 31 бронзовой, что позволило занять 10-е место в общем медальном зачете. Лидером соревнований стала Турция, второе место занял Узбекистан, третьим стал Иран.

Напомним, церемония открытия VI Игр исламской солидарности прошла 7 ноября.