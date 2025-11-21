 Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Ялчин Алиев15:47 - 21 / 11 / 2025
Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Сегодня начался визит представителей гражданского общества Армении в Азербайджан - ответный шаг после того, как 22 октября в Ереване побывала азербайджанская делегация.

Формат этого обмена является частью более широкой стратегии, претворяемой в жизнь в рамках мирной повестки, которая была утверждена после принятия совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении при свидетельстве президента США 8 августа в Вашингтоне.

Дав старт диалогу в подобном формате, стороны продемонстрировали намерение развивать гуманитарный контакт, что может стать одним из краеугольных камней долгосрочной нормализации между двумя странами.

Когда в конце октября азербайджанская делегация отправилась в Ереван, это стало знаковым событием: впервые представители экспертного и медиасообществ, а также НПО Азербайджана участвовали в двустороннем круглом столе без посредников, причем не на территории какого-то третьего государства, а непосредственно в армянской столице, что было немыслимо еще каких-то пару месяцев назад.

На встрече обсуждались гуманитарные вопросы, экономические возможности, логистические перспективы и меры по укреплению доверия.

Важным моментом этого визита стала встреча азербайджанской делегации с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, который подчеркнул важность вовлечения в диалог разных слоев общества двух стран, заявив, что участие гражданских активистов способствует укреплению мира.

Оценки от азербайджанской стороны после этого визита были весьма оптимистичны. Ведь за 30 лет никогда еще встречи в подобном формате без посредников не проводились. Стороны получили возможность открыто поговорить о чаяниях, проблемах и эмоциях в их странах после многолетнего конфликта. При этом акцент был сделан не на политических противоречиях, а на перспективах экономического взаимодействия и конструктивного гуманитарного сотрудничества между представителями азербайджанского и армянского обществ.

В целом из прозвучавших оценок можно сделать такой вывод, что члены азербайджанской делегации воспринимают такой формат не как эпизодическое мероприятие, а как основу для системной работы: диалог именно гражданского общества, не замещающий, но дополняющий официальные каналы, может стать устойчивым инструментом сближения.

Теперь, когда делегация из Армении прибыла в Азербайджан, важно видеть в этом не просто ответный визит устоявшейся переговорной группы, а более широкое выражение народной дипломатии. Эти визиты - не протокольные встречи из категории на уровне официальных лиц, а встречи людей, которые могут говорить друг с другом не о лозунгах, а о проблемах, страхах и возможностях. Они дают шанс выстроить мосты доверия, основанные на реальных контактах, на совместных проектах и на понимании, что жизнь мира состоит как из подписанных деклараций, так и из ежедневных инициатив граждан.

Такой подход может оказаться особенно значимым сейчас, когда после Вашингтонских договоренностей от 8 августа стороны стремятся перейти от декларативных жестов к практическим действиям.

Прямое взаимодействие гражданских активистов создает среду, в которой можно обсуждать экономические связи, логистические коридоры, гуманитарную помощь, культурные обмены - и все это не «на бумаге», а в жизни. Именно поэтому следует надеяться, что состоявшийся обмен визитами – это не разовая акция, а начало регулярного диалога, который в дальнейшем возможно будет охватывать не только столичную повестку, но и отдельные регионы обеих стран.

Визит представителей армянского гражданского общества в Азербайджан сегодня логически вытекает из октябрьской встречи: это продолжение, дополняющее первый шаг. Он показывает, что есть готовность поддерживать это сотрудничество, идти дальше, превращать идею «мягкой дипломатии» в практику - когда не только политики, но и простые граждане становятся «послами» мира. Такой обмен помогает формировать атмосферу, в которой доверие выстраивается постепенно и органично. Противостояние из прошлого может сменяться сотрудничеством, когда люди слышат друг друга, когда они обсуждают конкретные темы, а не просто участвуют в «дежурных» встречах.

Нельзя недооценивать символизм таких визитов: они демонстрируют обществам двух стран, что нормализация отношений - это не просто инструмент внешней политики, но дело людей, которые живут в этих странах, которые хотят мира, стабильности и возможностей. Народная дипломатия, основанная на активной гражданской позиции, на инициативности НПО и экспертных кругов, способна укрепить доверие там, где официальные процессы могут двигаться медленно или сталкиваться с сопротивлением.

В конечном счете, именно такие встречи - тихие, но значимые - могут заложить основу для изменения восприятий и поведения, когда по обе стороны границы граждане будут видеть в друг друге не враждебную страну, а партнеров, с которыми можно строить будущее.

В этом смысле сегодняшний ответный визит армянских представителей гражданского общества вполне можно назвать осознанным шагом в сторону более устойчивого, более человечного мира, в котором роль простых людей не ограничивается наблюдением, а превращается в активное участие.

Читайте по теме:

В Баку прибыла делегация из Еревана для обсуждения мер укрепления доверия

Поделиться:
2132

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Общество

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

План, который меняет всё: почему 28 пунктов Трампа могут стать началом новой эпохи в Европе

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать азербайджанцев

Азербайджан между Востоком и Западом: стратегия влияния и роста

План, который меняет всё: почему 28 пунктов Трампа могут стать началом новой эпохи в Европе

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Последние новости

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30