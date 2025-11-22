Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Участок старой автомобильной дороги Алят-Астара, проходящий через Джалилабадский и Билясуварский районы, находится в аварийном состоянии.

По словам местных жителей, дорога, которую годами не ремонтируют, создает серьезную угрозу для водителей.

"Мы ездим здесь каждый день. Из-за ужасного состояния покрытия аварии происходят почти ежедневно. Иногда на отдельных участках проводят ремонт, но этого недостаточно. Глубокие трещины и ямы только усложняют ситуацию. Дорогу нужно полностью реставрировать. Из-за ее состояния автомобили часто ломаются. Просим соответствующие структуры оказать помощь", – заявили жители.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил, что участки дороги на 32–103-м и 217–243-м километрах уже реконструированы и введены в эксплуатацию.

"По оставшемуся отрезку дороги на 103–217 км подготовлены и направлены предложения для утверждения. После выделения финансовых средств этот участок также будет реконструирован", – отметил он.

Источник: Report