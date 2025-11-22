Предотвращен ввоз лекарств с психотропными и сильнодействующими веществами

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку ввоза в Азербайджан большого количества лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

Как передает 1news.az, с помощью стационарного рентген-аппарата была проверена ручная кладь пассажиров, прибывших рейсом Тебриз-Баку. При проверке их багажа на мониторе высветились изображения лекарственных средств.

При таможенном досмотре ручной клади было обнаружено 77 упаковок и 15070 единиц таблеток – всего 33 наименования препаратов, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.