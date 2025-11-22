Министр: Путешествие по всей Турции на высокоростных поездах станет возможным за 48 часов

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что воспользовавшись услугами высоскоростной железной дороги, все желающие смогут путешествовать по всей стране за 48 часов.

Выступая в субботу в Трабзоне, глава Минтранса отметил, что за последние десятилетия в Турции было построено более 2,2 тыс. километров железнодорожных путей. «В наших планах довести протяженность железных дорог Турции до 17 тыс. 500 км к 2028 году, и до 28 тыс. 500 км - к 2053 году», - сказал А. Уралоглу.

По его словам, одним из приоритетов турецкого правительства остается запуск скоростных и высокоскоростных пассажирских составов отечественного производства. «В ближайшие месяцы мы начнем тестирование скоростных железнодорожных составов турецкой разработки, способных развивать скорость 225 километров в час», - сообщил министр.

Далее глава Минтранса поделился прогнозами развития сферы гражданской авиации, указав, что по итогам текущего года ожидаемый пассажиропоток в аэропортах страны составит 240 млн человек.

«Услугами одного лишь Стамбульского аэропорта в 2025 году воспользуются 84-85 миллионов пассажиров, а пассажиропоток в аэропорту Сабиха Гекчен составит 44-45 млн человек», - сказал А. Уралоглу, заметив, что сегодня авиарейсы из Турции осуществляются в 355 аэропортов мира.

