Обеспечена занятость 7027 жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активную работу по трудоустройству жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Уже обеспечена занятость 7027 жителей. В частности, 4836 человек обеспечены работой за счет вакансий, 589 человек охвачены программой самозанятости и создали в ее рамках небольшие семейные хозяйства. 1185 человек имеют статус самозанятых.

Также ведется работа по организации курсов профессиональной подготовки для жителей. 319 жителей уже участвуют в курсах профессиональной подготовки, организованных министерством совместно с работодателями.

Источник: АЗЕРТАДЖ