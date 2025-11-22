Обеспечена занятость 7027 жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активную работу по трудоустройству жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.
Уже обеспечена занятость 7027 жителей. В частности, 4836 человек обеспечены работой за счет вакансий, 589 человек охвачены программой самозанятости и создали в ее рамках небольшие семейные хозяйства. 1185 человек имеют статус самозанятых.
Также ведется работа по организации курсов профессиональной подготовки для жителей. 319 жителей уже участвуют в курсах профессиональной подготовки, организованных министерством совместно с работодателями.
Источник: АЗЕРТАДЖ
443