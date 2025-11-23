Канцелярия премьер-министра Израиля: целью атаки в Бейруте был начальник штаба

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар в районе Бейрута с целью ликвидации начальника штаба шиитского движения "Хезболлах".

Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала в Бейруте начальника штаба "Хезболлах", который руководил укреплением и вооружением этой террористической организации", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что "Нетаньяху отдал приказ о проведении атаки по рекомендации министра обороны [Исраэля Каца] и начальника Генштаба ЦАХАЛ [Эяля Замира]".

Источник: ТАСС