Канцелярия премьер-министра Израиля: целью атаки в Бейруте был начальник штаба
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар в районе Бейрута с целью ликвидации начальника штаба шиитского движения "Хезболлах".
Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала в Бейруте начальника штаба "Хезболлах", который руководил укреплением и вооружением этой террористической организации", - говорится в заявлении.
В канцелярии отметили, что "Нетаньяху отдал приказ о проведении атаки по рекомендации министра обороны [Исраэля Каца] и начальника Генштаба ЦАХАЛ [Эяля Замира]".
Источник: ТАСС
