 На Земле предложили уменьшить яркость Солнца | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

First News Media10:25 - Сегодня
На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

Компания Stardust решила уменьшить яркость Солнца для того, чтобы уменьшить температуру на Земле.

Об этом сообщает американский журнал New Yorker.

Уточняется, что компания базируется в Израиле и зарегистрирована в Делавэре. Авторы амбициозной идеи хотят применить принцип извержения вулканов, когда миллионы тонн диоксида серы отражают солнечные лучи обратно в космос. Таким образом, температура на поверхности планеты снижается.

Компания охарактеризовала эту схему «технологией отражения солнечного света» или же геоинженерией. По данным журнала, эта идея витала в воздухе десятилетиями, но компания сделала большой, но «пугающий шаг вперед». Инновационные частицы хотят распылять над облаками, где они сформируют своего рода зеркало, снижая тепловое воздействие Солнца.

Между тем, ученые отказались раскрыть состав их типа отражающих частиц, подчеркнув, что они полностью безопасны для людей и экосистем. По словам соучредителя фирмы Яная Йедваба, они не планируют своими силами внедрять разрабатываемые технологии, поскольку на это потребовались бы огромные затраты и ресурсы.

Источник: Лента.ру

Поделиться:
287

Актуально

Политика

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

В мире

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

В Тайване испытали систему, перехватывающую баллистические ракеты

Forbes: Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Стамбуле выставлен на продажу один из самых дорогих особняков Турции - ФОТО

WizzAir оштрафована на полмиллиона евро

Верховная рада Украины приостановила работу на фоне коррупционного скандала

На Сергея Маркова завели протокол за то, что он сам на себя не донес

Последние новости

В Геранбое обрушися пол дома, пострадали 4 человека – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:01

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Сегодня, 11:30

В Геранбое обрушися пол дома, пострадали 4 человека - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

Сегодня, 10:25

В Тайване испытали систему, перехватывающую баллистические ракеты

Сегодня, 10:07

Forbes: Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца

Сегодня, 09:41

В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката

Сегодня, 09:20

Насими Агаев об Инициативе «Мост мира»: Каждая встреча доказывает, что исцеление возможно

Сегодня, 09:00

Мерц помирился с да Силвой на саммите G20 и предложил вместе потанцевать

Сегодня, 00:02

Определился победитель мегапроекта Silk Way Star

22 / 11 / 2025, 23:45

В Кыргызстане задержали сына и сторонников экс-президента

22 / 11 / 2025, 23:33

Ученые заявили о смертельном оружии, способном менять память

22 / 11 / 2025, 23:17

Президент Эрдоган: COP31 в Турции пройдет в ноябре 2026 года

22 / 11 / 2025, 22:55

Зеленский и Стармер обсудили нюансы украинского урегулирования

22 / 11 / 2025, 22:38

Аргентина не подписала совместную декларацию на саммите G20

22 / 11 / 2025, 22:22

Efendi отдала высший балл представителю Армении в финале международного конкурса - ВИДЕО

22 / 11 / 2025, 22:10

Министр: Путешествие по всей Турции на высокоростных поездах станет возможным за 48 часов

22 / 11 / 2025, 21:56

Пожар в жилмассиве «Молодежный городок» в Мехтиабаде: жители эвакуированы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

22 / 11 / 2025, 21:43

Трамп: План урегулирования по Украине не является окончательным

22 / 11 / 2025, 21:33

Европа хочет изменить как минимум 4 пункта плана Трампа по Украине

22 / 11 / 2025, 21:10
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30