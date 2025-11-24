В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку в кафе «Достлуг», расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района и принадлежащем Эльнуру Фарман оглу Асадову.

Основанием для проверки стало поступившее обращение.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА, в ходе проверки на объекте общественного питания были выявлены алкогольные напитки с признаками фальсификации, передает 1news.az.

Продукция под марками Premium Organic, Organic Ultra и Caspian Beluga продавалась без необходимых сопроводительных документов и без указания идентификационного номера налогоплательщика на этикетках.

По данному факту в отношении физического лица было вынесено административное решение о наложении штрафа. Деятельность кафе ограничена, продажа напитков приостановлена.