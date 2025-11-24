Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Защитник иранского футбольного клуба «Эстеглал» Армин Сохрабян временно отстранен, после того как в Сети появилось видео, на котором он держит стакан с алкоголем.

Об этом сообщает агентство Fars.

Видео вызвало критику со стороны властей в адрес 30-летнего спортсмена. После его публикации дело было передано в дисциплинарный комитет клуба. Сохрабян отстранен от тренировок до окончания разбирательств.

Армин Сохрабян извинился и написал в сети, что данное видео было снято несколько лет назад и опубликовано его недоброжелателем.